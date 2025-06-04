巨人の井上温大投手（２４）が４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発するも、７回５失点に終わった。ロッテ打線も猛攻に遭った。初回こそ打者３人を内野ゴロに打ち取って上々のスタートを見せた井上だったが、０―０の２回には先頭の山本に１２６キロのスライダーを右翼席のラッキーゾーンに運ばれ先制点を献上すると、その後の無死一塁から今度は藤岡に２ランを被弾し自己ワーストの１イニング２被弾で一挙３失点。続く３回