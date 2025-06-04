きょう午前、山形市で、道路を横断していた８３歳の男性が乗用車にはねられる事故がありました。 はねられた男性は、腰の骨を折る大ケガをしました。 警察によりますと、きょう、午前８時４０分ごろ、山形市六日町の主要地方道山形山寺線で、南から北へ走っていた５６歳の女性が運転する普通乗用車が、右から左に横断してきた８３歳の男性をはねました。 近くを通りかかった人から警察に通報があったということです。 この事故