「ロッテ−巨人」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発の石川柊は７回３安打無失点。今季７試合目の登板で移籍初勝利の権利を手にした。テンポの良い投球で、直球にパワーカーブ、カットボール、フォークを自在に操った。二回は２四球で２死一、二塁のピンチを招いたが、ソフトバンク時代の同僚・甲斐を投ゴロに斬った。五回は先頭の若林に左中間二塁打を許したが、後続を断った。今季はＺＯＺＯマリンスタジアム