Maki Shiraki［防府市（山口県）４日ロイター］ - マツダは４日、２０２７年に発売を予定している自社開発の電気自動車（ＥＶ）を防府工場（山口県防府市）で生産すると明らかにした。既存工場でガソリン車と混流生産し、初期投資と量産までの準備期間を大幅に抑える。マツダはこの日、生産ラインをロイターなどに公開した。もともと既存工場で混流生産する方針だったが、どの拠点でつくるかは明らかにしていなかった。専