◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ―巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）５点を追う巨人が８回にようやく反撃。ロッテの救援陣から３点を奪った。先発の石川柊太投手に代わって２番手で八木彬投手が登板。先頭の増田陸内野手が四球、門脇誠内野手が中前打、泉口友汰内野手も左前打で続き無死満塁となったところで八木に代わって３番手で中森俊介投手がマウンドに。キャベッジ外野手は右前にタイムリーを放ち、２人が生還。な