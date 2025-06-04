トライアンフ スピードツイン900｜Triumph Speed Twin 900 伝統のブリティッシュスタイルながら、走りは最新！ JAIA（日本自動車輸入組合）が主催する輸入二輪車の合同試乗会は、現在国内で発売されている輸入車メーカーの新たなモデルが一堂に揃うメディア向けのものとなっている。各輸入車メーカーから毎年様々なモデルが登場している中、いま注目したいのは、乗りやすさと手頃な価格帯が魅力と