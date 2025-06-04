みなさんは旦那さんや奥さんから日々愛を感じていますか？もともと愛情表現が苦手な人もいれば、長い間一緒にいるうちに恋愛から家族愛へとかわる人もいるでしょう。そんなときにパートナーから「愛情表現をしてほしい」と言われたら、どんな方法をとるのでしょうか。第2話期待していたのと違う……【ノリユキの気持ち】【編集部コメント】ノリユキさんが楽しみにしていたお弁当。ワクワクした気持ちでいざお弁当箱を開けてみ