6月3日、読売巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが、89歳で亡くなった。国民的大スターの訃報に、王貞治氏、原辰徳氏、松井秀喜氏など、ジャイアンツにゆかりのある人物だけでなく、ビートたけしがウェブサイトで「長嶋さんは、同じ時代を生きた神のような存在だった」と追悼するなど、各界から悲しみの声が相次いでいる。そうしたなかで、女性とのトラブルが報じられ、1月23日に芸能界を引退した中居正広を想起する声がX上であ