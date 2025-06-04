インストゥルメンタルバンド DEZOLVEが、初のビルボードライブ東京公演を開催。9月10日に1日2回公演を行う。 （関連：DEZOLVE、インストならではの垣根のなさを体感させるアンサンブルの妙味『CoMOVE』ツアー最終公演レポ） 本公演のチケットは6月16日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月23日より一般販売が開始される。 なおDEZOLVEは昨年結成10周年イヤーを迎え、今年6月には初の映像作品『10th