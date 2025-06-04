天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、戦後80年の節目にあたり戦没者を慰霊するため4日から2日間、沖縄県を訪問されています。天皇ご一家は4日夜、地元の人々による提灯奉迎を受けられました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、4日午後8時ごろ、那覇市内のホテルで地元の人々から提灯を使った歓迎を受けられました。宿泊先のホテル近くに集まった人々が提灯を振ると、ご一家も部屋から提灯を振って応えられました。地元の有志による「提