４日午後４時４０分頃、兵庫県太子町の国道２号「太子竜野バイパス」上り線で、乗用車とトラック計５台が絡む玉突き事故があり、男女計７人がけがを負った。６人が救急搬送されたが、いずれも命に別条はないという。県警高速隊によると、現場はバイパスの追い越し車線。最後尾のトラックの運転手が一時、運転席に閉じ込められた。救出されたが、骨折しているとみられる。前方の４台に乗っていた計６人は軽いけが。