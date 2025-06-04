浜松市で東名高速に車を転落させ児童2人を残して逃走し、無免許運転などの疑いで逮捕された男が6月4日に送検されました。男をかくまった疑いで逮捕された交際相手とみられる女も検察に送られました。 【写真を見る】浜松の事故現場 無免許運転などの疑いで4日に送検されたのは、自称御前崎市佐倉の無職の男(47)です。男は6月1日の午後、浜松市中央区で児童2人を乗せて無免許で運転していた車を市道から東名高速に転落させ、通報