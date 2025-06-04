乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。6月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、北海道の思い出やオススメの北海道のお土産について語りました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「もうすぐ修学旅行があります。私の学校はイタリアか北海道で行く場