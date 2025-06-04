札幌・北警察署は2025年6月4日、業務上横領の疑いで北海道札幌英藍高校の高校教諭の対馬光容疑者（52）を再逮捕しました。対馬容疑者は2024年11月5日から同年12月28日までの間、事務局長を務める北海道高等学校文化連盟石狩支部演劇専門部の口座から、現金を合計約258万円を出金し、横領した疑いが持たれています。対馬容疑者は5月14日に、北海道高騰学校文化連盟石狩支部演劇専門部名義の口座から現金13万円を横領した疑いですで