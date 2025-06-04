3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月2日（月）の放送では、ミセスがMCを務める冠番組「テレビ×ミセス」（TBS系）の収録を振り返りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――この日は、ミセスが初のMCを務める冠番組「テレビ×ミセス」が放送されました。ゲストアー