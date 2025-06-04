11億円の経費について関東信越国税局から修正申告を指導されたNST新潟総合テレビは6月4日、酒井昌彦社長が会見で謝罪。「組織的な所得隠しを意図したものではない」と指導に至った経緯を説明しました。 【NST新潟総合テレビ酒井昌彦 社長】 「今回の修正申告により、大変なご心配・ご面倒をおかけすることを改めてお詫び申し上げます」 NSTの酒井昌彦社長が会見で謝罪したのは、関東信越国税局から修正申告を指導されたこ