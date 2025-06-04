藤岡真威人（21）が4日、都内のNHKで行われた夜ドラ「あおぞらビール」（16日スタート、月〜木曜午後10時45分、全32話）試写会・会見で、父の藤岡弘、（79）と積み重ねたキャンプの経験が生きたと感謝した。「あおぞらビール」は作家・森沢明夫氏の「あおぞらビール」と、続編「ゆうぞらビール」からユニークな登場人物やエピソードを引用しつつ、脚本家・森ハヤシ氏のオリジナルキャラクターも交えて制作。藤岡は劇中で、主演の窪