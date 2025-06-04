鹿児島県内では雨による土砂崩れで道路が寸断され、集落が孤立するケースが毎年のように発生しています。シリーズでお伝えしている雨期防災、今回は孤立に備える奄美大島の集落です。 奄美大島南部の瀬戸内町です。中心部の古仁屋から県道を西に向かうと、道路脇に土嚢が積み上げられたり、現在も工事が続いている場所があります。 瀬戸内町ではおととし6月の大雨で、住宅19棟が床上浸水。土砂崩れにより県道11か所