モト冬樹さんの妻で、ミセスモデルの武東由美さんが自身のブログを更新。右腰の激痛のため、救急車で病院に搬送されたことを明かしました。 【写真を見る】【モト冬樹・妻】 武東由美さん救急車で搬送「結石でした」右腰が「かなりの痛さ」「冷や汗ダラダラ」「口から泡が」武東由美さんは「実は救急車で運んでいただきました」と、報告。続く投稿で「結石でした」と題し「朝泡泡タイムをしていたら何となく右側