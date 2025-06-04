大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年6月4日(日本時間5日) ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・メッツ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャース・大谷翔平投手(30)が、ニューヨーク•メッツとの4連戦の2戦目に「1番・DH」で先発出場した。 試合前には5月の月間MVPが発