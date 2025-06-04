（台北中央社）台湾の無人機産業の発展を支援する団体、台湾卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）は4日、日本UAS産業振興協議会（JUIDA）と協力覚書を締結したと発表した。長期的協力の基礎とする。TEDIBOAは、今回の協力はサプライチェーン（供給網）における双方の実質的な接続を推進し、台湾企業の商品の日本市場進出加速を後押しするものだとしている。TEDIBOAの胡開宏主席は、4〜6日に千葉・幕張メッセで開かれるドローン（小型