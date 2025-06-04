（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は4日、韓国大統領に就任した李在明氏に対し「心からの祝意」を表明した。台湾と韓国が既存の良好な基礎の上で相互に利益をもたらし、助け合い、双方の関係を深められればとした。総統府が報道資料で伝えた。頼総統は、韓国と共にインド太平洋地域の民主主義や平和、安定、繁栄に貢献したいと期待を寄せた。総統府の郭雅慧（かくがけい）報道官は、台湾と韓国が自由と民主主義の価値を共