随意契約で放出された備蓄米の販売が、4日から県内で始まりました。 五島市の『ドラッグストアコスモス吉久木店』。 4日午前9時から備蓄米が販売されましたが…。 （ドラッグストアコスモス吉久木店 谷尾 栄友 店長） 「こちらの方で販売していた。事前に告知はしていなかったので、特別並んでいる状況ではなかったが、1時間ちょっとで完売という形になった」 店の運営会社で福岡に本社を置く『コスモス薬品』は、2