2025年6月4日の日本ハム―阪神戦（エスコンフィールド）。日本ハムの新庄剛志監督と阪神の藤川球児監督が、試合前のメンバー表交換で視線を合わせて笑顔でグータッチをかわし、スタンドから歓声が起きた。前日のメンバー表交換では両指揮官が握手をせず、目も合わせなかったことから波紋を呼んだが、この日は一転して「仲良しモード」に。いったい何があったのだろうか。3戦目のメンバー表交換、何か起きるか？「藤川監督と新庄監