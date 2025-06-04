先月31日、ソウル地下鉄5号線の車両内で火災が発生し、放火の疑いで60代の男が拘束された。2日、韓国中央日報は、男は「（元妻が）サバを焼いてくれなかった」ことを理由に離婚しており、「離婚訴訟への不満から犯行に及んだ」と伝えた。ソウル南部地裁は2日午後、現存電車放火致傷の容疑で男の拘束令状を発行した。逃走の恐れがあり、公共の安全に顕著な危険と深刻な被害をもたらした重大な犯罪であること、納得できない動機で