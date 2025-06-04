「オリックス−広島」（４日、京セラドーム大阪）広島の大瀬良大地投手（３３）が四回に一挙６失点。４連打を浴びるなど、オリックス打線に捕まった。両軍無得点で迎えた四回だ。先頭の杉本に右前打を浴びると、西川は四球、森に中前打を許し、無死満塁のピンチを招く。続く紅林の放った飛球は一塁後方へ。二塁・菊池と右翼・末包が懸命に追うも、両者とも捕球できずボールが転々とする間に２者が生還した。その後も若月、