6月4日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― ＡＩＡＩグループ [東証Ｇ]決算月【3月】6/4発表（場中） 優待品目のQUOカードを廃止し、デジタルギフトに統一。 株探ニュース