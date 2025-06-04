北海道標茶町を中心に60頭以上の牛を襲った「OSO18」について、福井県立大学などの研究チームは2025年6月3日、骨を分析した結果、エゾシカを中心とした極度の肉食だったと発表しました。OSO18は標茶町や厚岸町で60頭以上の牛を襲い、2023年7月に釧路町でハンターによって駆除されました。福井県立大学などがOSO18の骨を分析した結果、本来は雑食ですが、OSO18は3歳から駆除された9歳まで、継続してエゾシカなどの動物