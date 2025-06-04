2025年6月4日（水）から、北海道釧路エリアで、デリバリーサービス『Wolt』が開始されました。 『Wolt』は、北海道では札幌、旭川、函館、帯広、千歳、小樽、苫小牧、室蘭、岩見沢、北見の計10エリアですでにサービスが展開されています。今回の釧路エリアは、先日サービスを開始した岩見沢エリア、北見エリアに続き、北海道で11箇所目のサービス提供エリアとなります。 ラーメン、お弁当、