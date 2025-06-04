伊勢佐木警察署（資料写真）神奈川県警伊勢佐木署は４日、傷害の疑いで、自称横浜市中区松影町３丁目、無職の男（６６）を逮捕した。逮捕容疑は、３日午後９時半ごろ、同町１丁目の路上で、無職男性（５７）＝住所不定＝の腹を刃物のような物で切り付け、軽傷を負わせた、としている。署によると、男は「間違いない」と供述、容疑を認めている。