[北京 ４日 ロイター] - 中国習近平国家主席は４日、ロシアの同盟国で西側の制裁を受けているベラルーシのルカシェンコ大統領と北京で会談し、ベラルーシ中国の「真の友人で良きパートナー」だと述べ、共に「覇権主義といじめ」に反対するよう求めた。ルカシェンコ氏の北京訪問は１月の大統領選挙で勝利して以来初めて。西側諸国は選挙は自由でも公正でもないと指摘していた。中国国営通信新華社によると、習氏はルカシェ