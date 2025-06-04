◇交流戦西武ーヤクルト（2025年6月5日ベルーナD）西武は本拠・ベルーナドームでヤクルトと対戦。この日は地元埼玉の浦和学院高校の吹奏楽部が来場し、熱い演奏でチームを後押しした。この日は先発投手・渡辺と蛭間の出身校である浦和学院高校吹奏楽部との特別応援イベントを実施。試合前のグラウンドで演奏パフォーマンスを行った。試合中も外野席の特別パフォーマンスエリアで、選手たちを応援。普段とは一味違う、