【楽天スーパーSALE：ホンダ ヴェゼル 4WD 1500 G ガソリン車】 セール期間：6月11日1時～6月11日1時29分 通常価格：2,648,800円 セール価格：1,324,400円 限定台数:1台 楽天は、「楽天スーパーSALE」において、「新車 ホンダ ヴェゼル 4WD 1500 G」を限定1台でセール価格にて販売する。セール期