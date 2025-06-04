兵庫県の斎藤元彦知事が4日、県庁内で開いた定例会見で、県の第三者委員会が「元西播磨県民局長の公用パソコン内の私的情報を県議3人に漏洩した」と認定した井ノ本知明（ちあき）前総務部長について、県議会の主要4会派が地方公務員法（守秘義務）違反容疑で刑事告発するよう申し入れたことについて「県としては、刑事告発というものは考えていない」と述べた。 【写真】楠木正成の扮装で県民と触れ合う斎藤元彦知事 斎藤氏