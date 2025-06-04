気象台は、午後7時51分に、大雨警報（浸水害）を八潮市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・八潮市に発表 4日19:51時点南部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、4日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・浸水4日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量45mm□洪水警報4日夜遅くにかけて警戒■川口市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夜の