ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】ギャル曽根流爆速どんぶり2品！チーズバーガー丼＆カルボナーラ丼！』という動画をアップ。現在は残念ながら販売終了してしまいましたが、【松屋】の期間限定商品として登場し、SNSでも話題になった“チーズバーガー丼”を参考にした、ギャル曽根さん風のアレンジレシピを紹介してくれました！【関連】ギャル曽根、“子どもも大喜び”簡単＆大満足な豚丼レシピ「困った時す