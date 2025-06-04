ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【田辺さんのCANMAKEメイク】CANMAKEのアイテムだけでメイク動画を撮るわよ！【40代にも使いやすくて感激】』の動画をアップ。その中で購入コスメを紹介してくれる場面がありました！【関連記事】ぼる塾・田辺智加「きらめきすごい」高級アイシャドウの使用感を語る■マスカラ動画内に登場したのはこちら！CANMAKE/クイックラッシュカーラー ブラック 税込748円（公式サイ