元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（55）が4日、カンテレの情報番組「newsランナー」（月〜金曜午後4時50分）に出演。兵庫県の一連の問題を巡り、斎藤元彦知事の対応を非難した。橋下氏はまず「地上波、パワハラおねだりに焦点を絞ったのは間違っている。ここじゃなかった」と、斎藤氏の疑惑について、当初メディアがパワハラやおねだりばかりを報じたことをバッサリ。その上で、「斎藤さんの問題は権力の使い方が怖すぎる。内部告発者