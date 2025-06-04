テレビ朝日の三山賀子（よしこ）アナウンサーが4日までにインスタグラムを更新。番組出演衣装を公開した。「昨日の衣装です1週間ありがとうございました！！」とつづり、白のトップスにスカートを合わせたコーディネートを披露。トップスはボディーラインが浮き出てていた。三山アナの投稿に対し「いつも魅力的」「よしこさんスカートの柄もかわいいです」「カ、カワイイよしこちゃん、大好きっ」「賀子さん、1週間お疲れ様