タレントの上原さくら（47）が4日までに公式ブログを更新。子宮筋腫などの腹腔（ふくくう）鏡手術を受けることを報告した。上原はかねて子宮筋腫や子宮内膜症などの治療を受けてきたほか、月経過多からくる貧血などによる不調に悩まされ、その改善のために21年には避妊器具「ミレーナ」を子宮内に装着する施術を受けるなどしていた。子宮摘出手術を意向を示しながらも、長期入院になることなどからなかなか踏み切れずにいる思いを