ボーンマスの注目株はUEFAチャンピオンズリーグ優勝クラブへのステップアップが近づいている。『RMC Sport』のファブリス・ホーキンス氏によると、ボーンマスに所属する22歳のウクライナ代表DFイリア・ザバルニーは今夏の移籍市場でパリ・サンジェルマンへの移籍する可能性が高まっているという。ザバルニーはディナモザクレブの下部組織出身の選手。2020年8月に同クラブのトップチームに昇格した同選手は2023年1月にボーンマスに