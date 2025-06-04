ムゼッティへの判定が物議を呼んでいる(C)Getty Images思わぬアクシデントがテニス界を騒がせている。現地時間6月3日（日本時間4日）、テニス四大大会「全仏オープン」の男子シングルス準々決勝がパリ・ローランギャロスで行われ、第8シードのロレンツォ・ムゼッティ（イタリア／世界ランク7位）は、第15シードのフランシス・ティアフォー（米国／同16位）にセットカウント3-1で勝利。2時間47分の熱戦を制し、自身初のグランド