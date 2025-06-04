Crossfaithの新曲「Paint The Target」が、7月2日より放送されるドラマ『日本統一 東京編』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定した。 （関連：【映像あり】Crossfaithがオープニングテーマ担当、ドラマ『日本統一 東京編』30秒トレーラー） 『日本統一』は、2013年8月25日から開始し、10年以上でレギュラーシリーズ累計68作（2025年5月現在）を誇る任侠作品。不良