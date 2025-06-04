FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは6月4日、OSにWindows 11 Proを標準搭載した10.1型2in1タブレットPC「FRT280P」の販売を開始したと発表した。価格は税込49,800円。10.1型2in1タブレットPC「FRT280P」軽量設計と豊富なインターフェース、着脱式の物理キーボードを備えており、「仕事にも学習にもおすすめ」としている。単体では軽量薄型なタブレットPC、着脱式のキーボードカバーを装着すればノートPC形状で使うこ