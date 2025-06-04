4日の県内は広い範囲で日差しがたっぷりと届き、気温が上がりました。県内の4つの地点で2025年の最高気温を更新し鹿児島市では30.2℃と、2025年初めての真夏日となりました。4日の県内は広い範囲で高気圧に覆われ、日差しがたっぷりと届きました。各地で気温が上がり、鹿児島市では30.2℃と、2025年初めての真夏日となりました。枕崎で28.1℃、屋久島の尾之間でも29.8℃を観測。県内の4つの地点で2025年の最高気温を更新し