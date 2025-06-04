鹿児島県指宿市で、温泉熱を活用した環境に優しいバナメイエビの「純国産」養殖が進められている。大阪で飲食店を経営していた中本雄三さんが移住し、養鰻場を改装してスタート。親エビから卵をふ化させ、稚エビを育てる国内では珍しい完全養殖に成功した。温泉熱で水温を保つことでコストを大幅削減し、循環式の海水利用で環境負荷も低い。味は甘みと旨みが強く、県内のホテルでも高評価。エビの需要が世界的に高まる中、地