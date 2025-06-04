福山市に住む10代の少女を誘拐した疑いで大阪府吹田市の37歳の男が逮捕されました。少女は先月28日に1人で大阪に向かい、けさ、男の自宅で2人でいたところを発見・保護されました。警察は防犯カメラの映像から少女の動きを追い、場所を突き止めたということです。【2025年6月4日放送】