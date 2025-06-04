元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が４日、関西テレビ「ｎｅｗｓランナー」に生出演し、兵庫県庁内の情報を漏洩指示した疑惑を持たれている斎藤元彦兵庫県知事について言及した。兵庫県の告発文書問題を巡り、斎藤知事を告発した元県民局長の私的情報（県の公用パソコン内に保管）を斎藤知事が、部下である元総務部長に外部への「情報漏洩を指示をした可能性が高い」と第三者委員会が指摘した。それを受け斎藤知事は元総務部長を