この漫画は、作者・さき｜・アレコレ漫画さん(@sa.ki.o.ku)さんが描く、うどん屋さんで働く大学生の桃子さんが、苦手な先輩に好意を持たれ、2人をくっつけようとする周りの人と真正面から向き合い、最終的にアルバイトを辞めるまでのお話です。心を振り回されたバイト先に見切りをつけ、次の一歩を踏み出すと決めた桃子さん。親友のちなさんも桃子さんの決心を応援してくれます。Kindle限定で続編、Instagram・ブログにて男性サイ