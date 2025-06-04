愛知県警本部 愛知県半田市の70代の男性がマッチングアプリで知り合った日本人女性を名乗る人物から現金およそ2400万円をだまし取られました。 警察によりますと去年12月、半田市の70代の男性がマッチングアプリで日本人女性を名乗る人物と知り合いました。 ＬＩＮＥでメッセージのやりとりをしていくと「今後の二人の生活費のためにドル建て投資をやらないか」などと投資話を持ち掛けられました。 その後、男性は